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18 Kasım 2017 10:46

Tosya’da 5 bin kişi aynı anda kitap okudu

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde aynı anda 5 bin kişi kitap okudu.

Tosya’da 5 bin kişi aynı anda kitap okudu

18 Kasım 2017 10:46


Tosya Kaymakamlığı tarafından "Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” sloganıyla başlatılan okuma kampanyası Cumhuriyet Meydanı’nda 5 bin kişinin aynı anda kitap okuması ile devam etti. ‘’Okuyan bir Tosya Hayalim var’’ kampanyasına katılan ve her kesimden vatandaşın destek verdiği etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi kitapları ile katıldı. Vatandaşlar, Kaymakamlığın başlattığı kitap okuma kampanyasını desteklemek için buraya geldiklerini söylediler. İlçede binlerce kişinin katıldığı kitap okuma kampanyası yaklaşık bir saat sürdü.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” kampanyasını hayal olmaktan çıkarıp gerçekliğe kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, ’’Bugün burada bu topluluk içerisinde muhtarlarımız, kamu çalışanlarımız, polisimiz, jandarmamız, hastane çalışanlarımız, halk eğitim kursiyerlerimiz, siyasi partilerimiz, STK’lar, öğrencilerimiz, esnaflarımız, iş adamlarımız ve vatandaşlarımıza kadar herkes burada. Aslında bunların her biri bir elin parmakları gibi ama gerektiğinde bu parmaklar bir yumruk gibi kenetlenip buradayız diyebiliyor ve varlığını ortaya koyabiliyor. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde yaptığımız gibi. Herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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