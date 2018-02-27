Tosya’da 8 bayan sobadan zehirlendi

Edinilene bilgilere göre, Kur’an-ı Kerim kursuna giden 8 bayan okuma yerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bulantı şikayeti ve sonrasında birkaç kişinin baygınlık geçirmesi sonrası vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gelirken, zehirlenme tehlikesi yaşayan Halime A., Ayşe M., Aylin S., Emine C., Emel C., Melahat A., Şehriye T. ve Hatice E. Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahale ve tedavilerinin ardından 8 kadın taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.