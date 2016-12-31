Tosya’da aç kalan sokak köpeklerini vatandaşlar besledi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Raşit Zorlu isimli vatandaş, soğuk kış gününde aç kalan köpekleri elleriyle besledi.

Tosya’da, kar ve soğuk hava sokak hayvanlarını vurdu. Kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına hayvan severler koştu. Raşit Zorlu isimli vatandaş, ilçe merkezine yoğun şekilde yağan kar sonrası başıboş olarak gezen sokak köpeklerinin yardımına koştu. Sokak köpeklerini fırından aldığı ekmekle elleriyle besleyen Raşit Zorlu, "Kışın gelmesiyle bu köpekler başıboş halde terk edilip gidiliyor. Sabah saatlerinde başıboş gezen bu sokak köpeklerinin kar altında yiyecek aradığını gördüm. Hemen yakındaki ekmek fırınına giderek ekmek aldım köpekleri doyurmaya çalıştım. Köpekleri çok sevdiğim için onların aç kalmasına gönlüm razı olmuyor. Kışın ağır ve soğuk geçtiğinde bu köpekler soğuktan donarak telef oluyor. Bu da beni çok üzüyor" diye konuştu.

Sokak köpeklerini fırından aldığı ekmekle besleyen Raşit Zorlu’yu gören bir vatandaş ise, 1İlçede sürü halinde gezen sokak köpeklerinin çevreye karşı tehdit ve tehlike oluşturmasına rağmen sade bir vatandaşın köpeklere karşı duyarlı davranması ve sahip çıkmasını takdir ediyoruz" dedi.