Tosya'da asayiş uygulaması

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 359 şahısın GBT sorgusu yapıldı, çok sayıda araç kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğini sağlama ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik Kastamonu ili Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yapılan gece uygulamalarına çok sayıda polis ekibi katıldı. Polis kontrol noktalarında ve işçe Cumhuriyet meydanında yapılan uygulamada 359 şahısın GBT sorgusu yapıldı. Trafik ekipleri tarafından 102 araç kontrolü yapılır iken 3 araç sürücüsü alkollü araç kullandığı için adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İşyerinin kumar oynattığı tespit edilen bir kişi ve işyeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Kumar oynayan 4 şahsa idari işlem yapılarak suç aleti iskambil kağıtları, yazboz ile 490 TL paraya el konuldu.

İlçede yapılan Asayiş Uygulamasına İl Emniyet Asayiş Şube Müdürü Mesut Şahin ve İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir ve çok sayıda polis katıldı.