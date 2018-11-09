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Tosya'da benzinlikte park halindeki tır yanmaktan son anda kurtuldu

100 karayolu üzerinde bulunan bir benzinlikte park halindeki tır bir anda alev aldı.

Yangına anında müdahale edilerek tır yanmaktan son anda kurtuldu .


Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçe merkezine 10 km mesafede bulunan bir benzinlikte park halinde olan 99 MJ 993 yapancı plakalı tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Benzinlik çalışanın fark etmesi sonucu tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiyeye haber edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplere yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sonrası tır sürücüsü dorse kısmında yük olarak taşıdığı yangında zarar gören ayakkabı ve kutularını çöpe attı.


Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.

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