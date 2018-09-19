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Tosya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Tosya ilçesi Çanakkale Şehitleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D ve A.S. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından taraflardan biri bıçağı ile diğer şahsı el ve kollarından bıçakla yaraladı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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