Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:09

Tosya’da çıkan yangın iki katlı evi kül etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Esentepe mevkisinde çıkan yangında iki katlı bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tosya’da çıkan yangın iki katlı evi kül etti

16 Haziran 2017 10:09


Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Esentepe mevkiinde N.K.’ye ait terk edilmiş bağ evinde yangın çıktı. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanları fark eden mahalleli durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınan alevler daha sonra diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında tamamen yanan bağ evi kullanılamaz hale gelirken olay hakkında inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:40
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!