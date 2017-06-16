Tosya’da çıkan yangın iki katlı evi kül etti

Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Esentepe mevkiinde N.K.’ye ait terk edilmiş bağ evinde yangın çıktı. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanları fark eden mahalleli durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınan alevler daha sonra diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında tamamen yanan bağ evi kullanılamaz hale gelirken olay hakkında inceleme başlatıldı.