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19 Ağustos 2018 04:45

Tosya’da çıkan yangında 8 ev tamamen yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Mısmılağaç köyünde gece yarısı çıkan Yangında 8 Ev tamamen yandı.

Tosya’da çıkan yangında 8 ev tamamen yandı

19 Ağustos 2018 04:45

Yangın ise tüm şiddetiyle devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Mısmılağaç Köyünde Yaşar Yıldız’a ait evde elektrik kontağından çıktığı yangında 8 Ev tamamen yandı.


Mısmılağaç Köyüne 39 km uzaklıkta yer alan İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han köyde yangının ilk çıktığı andan itibaren köye gelerek Yangın söndürme çalışmaların yerinde inceledi. Kaymakam Harun Reşit Han olay yerinde gazetecilere açıklamada bulundu ‘’ Bizler komşu ilçemiz Tosya ya bağlı İskilip Kaymakamlığı olarak Belediyemize ait İtfaiye söndürme ve Orman İşletmesi Yangın söndürme ekipleri ile müdahale ettik. Yangına ayrıca Tosya ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerde yangına toplamda 8 itfaiye aracı ile katıldı’’dedi.


Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahinde Mısmılağaç köyüne gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.


Yangın sonrası vatandaşlar köylerinde suyun olmamasından şikayet ettiler. Tosya,İskilip ve Bayat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışarak yangını kontrol altına aldılar.


Yangının çıkış nedeni araştırılmaktadır.




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