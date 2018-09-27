Tosya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere broşür dağıttı

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipqleri, ‘El Ele Güvenle Geleceği' projesi kapsamında Tosya Meslek Yüksekokulu kampüsünde öğrencilere broşür dağıttı.

Polis ekipleri tarafından öğrencilere madde bağımlılığı ile mücadele rehberi ve ‘Güvenli Geleceğe' dair rehber dağıtıldı. İçerisinde çeşitli uyarıların ve ‘Meslek Yüksek Okuluna adımını attığın bu andan itibaren her zaman sana uzanan bir dost eli olmayı kabul ediyoruz' mesajının bulunduğu broşürün dağıtımının yanı sıra öğrencilere çay, meyve suyu ve pasta ikramının yanı sıra kalem ve defterler hediye edildi.