Tosya’da gazeteci damada arkadaşlarından şok şaka

Anadolu örf ve adetlerinin yaşatıldığı Tosya’da arkadaşları tarafından damada yapılanlar görenleri şaşırttı. Dünya evine giren Emre Çiloğlu’na arkadaşları öyle şeyler yaptılar ki davetliler bile şaşırdı. Hocafakıh Mahallesi Yeni Cami sokakta yapılan düğünde, gelin alma konvoyunu durduran damadın arkadaşları gelin arabasından Emre Çiloğlu’nu indirerek yerde dakikalarca şınav ve mekik çektirdiler.

Tosya ilçe merkezinde şehir turu atan gelin konvoyu damat evine geldi. Çektiği şınav ve mekiklerin yorgunluğu ile misafirlere ve arkadaşlarına yemek ikramından bulunan damat Emre Çiloğlu yatsı namazı sonrası damat koyma törenine hazırlandı. Her şeyden habersiz bir şekilde camiden çıkan damat Emre Çiloğlu arkadaşları tarafından hazırlanan büyük oyunun sürprizi ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 15 kişiden oluşan arkadaş grubu damadın kafasına, ensesine yaklaşık 1 aydır sıcak ortamda bekletilen ve kokmaya başlayan yumurta kırdılar. Daha sonra başından aşağı iki paket un dökülen damat görme yeteneğini kaybederek sendelemeye başladı. İşte tam bu sırada arkadaşları damadın başına ve yüzüne yaklaşık 5-6 tüp dolusu tıraş köpüğü sıktılar. Gecenin karanlığında bir anda neye uğradığını şaşıran damat arkadaşları tarafından yapılan şakanın finalini Tosya Çiftetellisi oyun havası eşliğinde damadı oynatarak eve girmesine izin verdiler.

Renkli anların yaşandığı düğün sonrası Emre ve Reyhan Çiloğlu çiftine arkadaşları mutluluklar diledi.