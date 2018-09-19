Tosya'da Gaziler gününde Belediye Başkanı ve Komutanın gözyaşları damga vurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerinde Belediye Başkanı ve Jandarma komutanı gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program anıta çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına Tosya dernek başkanı Galip Yaman günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Galip Yaman konuşmasında "Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla canını feda eden gazilerimize vefa duygusunun ifadesi olarak ülkemizde her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır" dedi. Konuşmalar sonrasında bir okul öğrencisinin okuduğu ve hain 15 Temmuz Darbe girişimini anlatan ‘'30 Kurşun'' şiirinin okunmasında Tosya İlçe Jandarma da görev yapan bir subayın ve Belediye Başkanı Kazım Şahin'in gözyaşlarını tutamayarak ağlaması programa damga vurdu.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden program Tosya şehit aileleri ve terör mağdurları derneği ziyaretinin ardından sona erdi.

Programa Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Garnizon Komutan Üst. Özgün, Belediye Başkanı Kazım Şahin, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Yaman, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.