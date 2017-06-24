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24 Haziran 2017 10:10

Tosya’da ‘’Huzur Arife Operasyonu’’ alkollü sürücü yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘’Huzur Arife Operasyonu’’ düzenlendi.

Tosya’da ‘’Huzur Arife Operasyonu’’ alkollü sürücü yakalandı

24 Haziran 2017 10:10


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde yapılan uygulamanın bir noktasında Tosya D-100 karayolunda jandarma ve polisin katılımıyla "Huzur Arife Operasyonu" gerçekleştirildi. Emniyet güçleri tarafından dün akşam 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ilçe merkezi ve D-100 karayolunda yapılan kontrollerde 115 kişinin GBT (Genel Bilgi Sorgulama) yapıldı. Yapılan araç kontrollerinde kontrol noktasında durdurulan bir araç sürücüsü alkollü olması nedeni ile sürücünün ehliyetine el konularak araç trafikten men edildi.


Yapılan ‘’Huzur Arife Operasyonunda’’ emniyet güçleri araç sürücülerine emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.




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