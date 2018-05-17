Tosya’da kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çepni köyünde Kümbet Mahallesi’nde ikamet eden Fatih Ateşoğlu’na ait köpek, Sandıklıkaya mevkiinde kayalıklarda mahsur kaldı. İki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan köpek için Fatih Ateşoğlu, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrasında bölgeye giden Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpek için çalışma başlattı. Kayalıklara ip yardımıyla sarkan AFAD ekipleri, mahsur kalan köpeği kayalıklardan çıkartarak kurtardı. Kayalıklardan kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.