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17 Mayıs 2018 20:12

Tosya’da kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Çepni köyünde ormanlık alanda kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

Tosya’da kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı

17 Mayıs 2018 20:12


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çepni köyünde Kümbet Mahallesi’nde ikamet eden Fatih Ateşoğlu’na ait köpek, Sandıklıkaya mevkiinde kayalıklarda mahsur kaldı. İki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan köpek için Fatih Ateşoğlu, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrasında bölgeye giden Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan köpek için çalışma başlattı. Kayalıklara ip yardımıyla sarkan AFAD ekipleri, mahsur kalan köpeği kayalıklardan çıkartarak kurtardı. Kayalıklardan kurtarılan köpek, sahibine teslim edildi.




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