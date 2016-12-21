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21 Aralık 2016 17:45

Tosya’da Kuran Kurs öğrencileri şehitler için her gece hatim indiriyor

Tosya’da Kuran Kurs öğrencileri şehitler için her gece hatim indiriyor

21 Aralık 2016 17:45

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Hamza Baba Erkek Yatılı Hafızlık Kuran kursunda 40 öğrenci hafızlığa hazırlanıyor.
Tosyalı hayırseverlerin katkıları ile 2013 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete geçen Kuran Kursu adeta ilçenin ‘’Manevi sigortası ‘’ konumuna geldi. Yaklaşık 1200 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Hamza Baba Kuran kursu 7 derslik sınıf, 40 yatak kapasitesi ve modern yemekhane ve reviri ile öğrencilere hizmet veriyor. Kuran kursunda 20 öğrencisi gündüz eğitimi görürken toplamda 60 öğrenciye hafızlık eğitimi veriliyor. Ayrıca Osmanlı hafızlık kültüründen esinlenen Hamza Baba Kuran Kursunda Kuran-ı Kerimi ezberleme noktasına gelen öğrenciler için hazırlanan tek kişilik odalar şeklinde tasarlanmış ezber odaları öğrencilere hafızlık döneminde kolaylık sağlıyor.
Hamza Baba Kuran Kursunda daimi 4 din görevlisi ve 3 adet Hafızlık Eğitmeni hoca görev yapıyor. Hamza Baba Kuran Kursu Müdürü Yunus Mutluay, "Hamza Baba Kuran Kursu 2013 yılında Tosyalı hayırsever vatandaşların emeği ve gayreti ile bu duruma geldi. Hem ilçemizden hem de çevre ilçelerden Kuran Kursuna talep oldukça fazla. Anne ve babalar bizleri arayarak veya ziyaretimize gelerek çocuklarını bu müstesna ilim yuvasına kayıt ettirmek istiyor. Şu an kursumuzda öğrencilerimizin sağlıklı şartlarda eğitimlerini alabilmesi için elimizden gelenin fazlasını vermeye çalışıyoruz. Hamza Baba Kuran Kursu şu an Tosya’nın ‘’Manevi Sigortası’ ’durumunda” dedi.
Hafız adayı öğrencilere dini eğitim veren din görevlisi Kerem Kırış, ’’Bizler burada hem Milli Eğitim Bakanlığına hem de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir eğitim yeri olarak görev yapmaktayız. Bizler öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Şu an benim sınıfımda 12 öğrencim var hepsi de Kuran-ı Kerim öğreniminde oldukça başarılılar. Anne ve babaları çocukları ile ne kadar gurur duysalar az gelir. İnşallah yakın zamanda Hafızlık eğitimlerini tamamlayarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler vereceklerdir. Bizler her gece kursumuzda 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz için Hatim-i Şerif okuyoruz’’ diye konuştu.



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