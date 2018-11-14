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Tosya'da Madde Bağımlılığı Semineri Verildi

Tosya Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı ve Psikolog tarafından, ilçedeki vatandaşlara ’Madde Bağımlılığı ve Aile içi İletişim’ konulu seminer verildi.

Tosya Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı ve Psikolog tarafından, ilçedeki vatandaşlara 'Madde Bağımlılığı ve Aile içi İletişim' konulu seminer verildi.


Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve veliler katıldı. Seminerde konuşan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Zeynep Akkoyun, bağımlılık yapan maddeler ve belirtileri hakkında bilgiler verdi. Maddeye başlayanların gösterdiği belirtiler hakkında bilgiler veren Dr. Akkoyun ilerleyen süreçte madde bağımlılığının nasıl tedavi edilebileceği ve izlenecek tedavi süreci hakkında bilgiler verdi. Seminerde konuşan Klinik Psikolog Ayşenur Tarakçı ise bağımlılığı önleme ve aile içi iletişim hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

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