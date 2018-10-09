Tosya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaymakamlık kavşağında motosiklet ile kamyonet çarpıştı. İlçe merkezine seyir halinde olan sürücü H.D.'nin kullandığı 37 AAD 240 plakalı motosiklet, kavşaktan karşı yola geçmekte olan sürücü R.G idaresindeki 09 RS 479 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.D. (21) ve arkasında bulunan yolcu Y.F. (19) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.