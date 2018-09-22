Tosya'da okula silahla ateş eden şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Fatih Ortaokulunda kantini işleten ve işletme süresi dolduğu için okul müdürü ile tartışma yaşadıktan sonra okula silahla ateş eden şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ortaokulu kantini işletmecisine okul idaresi tarafından kantin işletme süresinin dolduğu ve 2018-2019 eğitim dönemi öncesinde kantinin boşaltılması yönünde yazılı ve sözlü tebliğde bulunuldu. Okul idaresi ve müdürü tarafından kantinin kapatılması yönünde uyarı ve ikazları dikkate almayan işletmeci şahıs okul kantini işletmeye devam etti. Okul müdürü yaşanan gelişmeleri bir üst makama bilgilendirerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etti.

İddialara göre, olayın gerçekleştiği gün kantin işletmecisi ile okul müdürü kantinin kapatılması yönünde okul bahçesinde kısa bir görüşme daha yaptı. Daha sonra kantin işletmecisi şahıs arkadaşı olan emekli bir emniyet görevlisinin aracından beylik silahını alarak okul binasına doğru 5-6 defa ateş etti. Kurşunlardan 5'i okul duvarına isabet alırken, bir kurşun sınıf camından girerek sınıf duvarına saplandı. Okul bahçesinde gerçekleşen ateş etme olayında o sırada sınıfta bulunan öğretmenler ve okul idaresi çalışanları şans eseri kurtuldu.

Olay yerine gelen emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri okul bahçesinde ve okul duvarlarında uzun süre inceleme yaparak mermi çekirdeği aradı. Polisler meydana gelen olayla ilgili olarak okul idaresinden aldıkları bilgiler sonrası silahla ateş eden şahıs kısa sürede yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, tutuklanan işletmeci cezaevine gönderildi.