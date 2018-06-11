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11 Haziran 2018 05:46

Tosya’da Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden gözleri görmeyen yaşlı adamdan şok tepki

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde Mer’aşi Abdurrahman Paşa Camiinde Kadir Gecesi yüzlerce kişi Sakal-ı Şerif’i ziyaret ettiTosya’da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için camilere akın eden yüzlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.

Tosya’da Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden gözleri görmeyen yaşlı adamdan şok tepki

11 Haziran 2018 05:46

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde Mer’aşi Abdurrahman Paşa Camiinde Kadir Gecesi yüzlerce kişi Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti


Tosya’da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için camilere akın eden yüzlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu.


Tosya’da teravih namazından sonra erkekler için Mer’aşi Abdurrahman Paşa Camii’nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Kadir Gecesi dolayısıyla Hz. Muhammed (sav) Sakal-ı Şerif’ini görmek isteyen yüzlerce vatandaş cami önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mer’aşi Abdurrahman Paşa Camii içerisinde Mihrap bölümüne konulan Sakal- Şerif-i görmek isteyen vatandaşlar tekbirler eşliğinde dua ederek cep telefonları ile fotoğraf ve video çekti. Ziyaret esnasında Mihrap bölümüne gelen yaşlı ve gözleri görmeyen bir vatandaş Sakal-ı Şerifi görmek için yaşlı gözlerle bakmak istediği anda Mer’aşi Abdurrahman Paşa Camii İmamı Mehmet Emin Gemalmaz Hoca Sakal-ı Şerifi koruma alnından alarak yaşlı adamın gözlerine sürerek mübarek kokusunu koklattı. Yaşlı adam gözyaşları içinde Sakal-ı Şerif Ziyaretini tamamlayarak camiden ayrıldı.


Cami önünde Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden vatandaşlara hayırseverler tarafından lokum ve kandil şekeri ikram edildi. Cami önünde Sakal-ı Şerif’i ziyaret etmek için kuyrukta bekleyen yediden yetmişe Tosyalı vatandaşlar Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu dile getirerek Sakal-I Şerif’i ziyaret edip dua edeceklerini belitti.


Ziyaretin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.




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