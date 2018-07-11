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11 Temmuz 2018 22:25

Tosya’da tarım arazisindeki yangında 100 dönüm alan kül oldu

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kuru otlarla kaplı alanda belirlenemeyen sebeple arazi yangını çıktı.

Tosya’da tarım arazisindeki yangında 100 dönüm alan kül oldu

11 Temmuz 2018 22:25

Söz konusu yangında 100 hektar kuru otluk alan tamamen yandı.


Tosya ilçe merkezine 22’inci kilometresinde bulunan Çevlik köyü mevkiinde bulunan tarım arazisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arasöz, 15 işçi ve 30’a yakın köylü yerden müdahalede bulunurken, Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmasına tüm imkanları ile katıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ormanlık alanın sınırında güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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