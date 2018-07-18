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18 Temmuz 2018 16:30

Tosya’da tır refüje çıktı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde savrulan tırın refüje girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya’da tır refüje çıktı: 1 yaralı

18 Temmuz 2018 16:30


Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan 31 NFB 08 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Çarpmanın etkisi ile tırın ön tekerleği yerinde çıkarak 50 metre ileriye fırladı. Ön tekerleği olmayan TIR sürüklenerek üst geçit çalışması yapan işçilerin çalıştığı yere doğru ilerledi ve metreler kala durdu. Kaza sonrası olay yerinde korku ve panik yaşandı


Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kaza sonrası emniyet güçleri tarafından olay yerinde önlemler alınırken kamyon kullanılamaz hale geldi. Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.




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