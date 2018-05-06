Tosya’da trafik kazası: 1 yaralı

Kazada tırda bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tosya D-100 karayolunda A.Akyel idaresindeki yabancı plakalı tır, şiddetli yağış nedeni ile bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde iken kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak geldiği istikametin tam tersi yönünde dönerek durdu. Kazada tır içinde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası Tosya-D-100 karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. Yaralı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.