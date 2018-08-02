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02 Ağustos 2018 22:05

Tosya’da trafik kazası: 1 yaralı

100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya’da trafik kazası: 1 yaralı

02 Ağustos 2018 22:05


Edinilen bilgilere göre, Cevlik köyü kavşağında, Samsun’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Uğur K. idaresindeki 18 AK 630 plakalı çekici ve bu çekiciye bağlı 18 BH 980 plakalı yarı römorklu tır, yağış nedeniyle zeminin ıslak olması sonucu aracın kayarak refüje çarptı.


Kazada yaralanan sürücü Uğur K. olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik Ekipleri kaza yerinde emniyet tedbirleri alarak yol güvenliğini sağladı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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