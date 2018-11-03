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Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu yolu üzerinde Kemer Köprü yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Teker (69) sürücüsü öğrenilemeyen 37 ET 971 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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