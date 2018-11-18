Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Dağardı köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden İstanbul'a gitmekte olan Erdoğan Y. idaresindeki 16 EY 461 plakalı panelvan kamyonet, Dağardı köyü kavşağında yol içinde bulunan trafik uyarı levhasına ve bariyerlere çarpması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Erdoğan Y. ve eşi Sema Y. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.