İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Dağardı köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Dağardı köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden İstanbul'a gitmekte olan Erdoğan Y. idaresindeki 16 EY 461 plakalı panelvan kamyonet, Dağardı köyü kavşağında yol içinde bulunan trafik uyarı levhasına ve bariyerlere çarpması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Erdoğan Y. ve eşi Sema Y. yaralandı.


Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Emniyet güçleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.