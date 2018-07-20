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20 Temmuz 2018 23:57

Tosya’da trafik kazası: 3 çocuk yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Tosya’da trafik kazası: 3 çocuk yaralı

20 Temmuz 2018 23:57


Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Trabzon’a seyir halinde olan Ramazan Ş. idaresindeki DT-915-EM yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp savrularak daha sonra sağ şeritte seyir halinde olan Suudi Arabistan vatandaşı Alshammari Abdulaziz Sauda idaresindeki 34 BJA 253 plakalı otomobile çarptı.


Trafik kazasında DT-915-EM plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hiranur Ş.(9), Tubanur Ş.(6) ve İlayda Ş. (14) isimli üç çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tosya Bölge Trafik ve jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinde yol trafik emniyetini alarak D-100 karayolunun trafik akışını güvenli şekilde sağladı.


Emniyet güçleri olay sonrası tahkikat başlattı.




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