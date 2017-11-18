Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 23:14

Tosya’da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Akçakavak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tosya’da trafik kazası: 5 yaralı

18 Kasım 2017 23:14


Edinilen bilgilere göre, Çepni köyünden ilçe merkezine gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı 37 KH 696 plakalı otomobil, Akçakavak kavşağına girdiği sırada İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan Faruk Y.’nin kullandığı 34 L 4680 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 37 KH 696 plakalı araç sürücüsü Mehmet K. ve yolculardan Ayşe K. ile Kemal Ç. yaralandı. Diğer araçta yolcu olarak bulunan İhsan Y. ve Adile Y. de hafif yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    4°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç