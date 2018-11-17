Tosya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Emrah A idaresindeki 54 LG 779 plakalı kamyon aynı istikamete seyir halinde olan Burhan G. idaresindeki 16 HDU 18 plakalı ticari araca çarptı. Kazada araç sürücüleri Emrah A. ve Burhan G ile araç içinde yolcu olarak bulunan Turan G. ile Serhat G. yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.