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24 Haziran 2018 17:30

Tosya’da yeni evli çift gelinlik ve damatlıkla oy kullandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düğünleri seçim gününe denk gelen Halil ve Emine Kuru çifti, gelin arabasıyla geldikleri Belediye Düğün Salonu’nda oy kullandı.

Tosya’da yeni evli çift gelinlik ve damatlıkla oy kullandı

24 Haziran 2018 17:30


Gelin Emine Kuru’yu gelin alma töreniyle evinden alan Halil Kuru, eşiyle oy kullanmak için Tosya Belediye Düğün Salonu’nda bulunan seçim sandığına geldi. Gelin arabasıyla salona gelen çift vatandaşların ilgi odağı oldu. Gelin Emine Kuru, yuva kurduğu bu güzel günde çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hayatımın en mutlu gününü bugün yaşıyorum. Aynı zamanda ilk defa seçimde oy kullanıyorum. Hem evlendiğim için hem de ilk defa oy kullandığım için çok heyecanlıyım. Gelinliğimle oy kullandım, çok mutluyum" dedi.


Çiçeği burnunda çift, oy kullandıktan sonra yuvalarına hareket etmek üzere düğün salonundan ayrıldı.




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