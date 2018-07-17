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17 Temmuz 2018 15:41

Tosya’dan ilk Hac kafilesi dualarlauğurlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinden 76 kişiden oluşan ilk hacı kafilesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören ve dualarla uğurlandı.

Tosya’dan ilk Hac kafilesi dualarlauğurlandı

17 Temmuz 2018 15:41


Cumhuriyet Meydanında çok sayıda vatandaşın katıldığı törende halleşmek için uzun kuyruklar oluştu. Kur’an-ı Kerim okunan ve tekbirler getirilen programda duayı İlçe Müftüsü Eyyüp Demir yaptı.


2018 yılı içinde Tosya ilçesinden 90 kişi hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen uğurlama programı ile özel şirket aracılığı hac farizasını yerine getirecek 76 hacı adayı yola çıktı. Tosya’dan yola çıkan hacı adayları akşam saatlerinde Ankara Esenboğa havaalanından uçak ile ilk önce Medine-i Münevvere’ye gidecek olan hacı adayları daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye gidecekler. Tosyalı hacılara 3 Eylül 2018 tarihinde hac vazifelerini tamamlayarak ilçeye dönüş yapacaklar.




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