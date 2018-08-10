Trafik kazaları, MOBESE kameralarına anbean yansıdı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı MOBESE kamerasına yansıyan trafik kazaları, kırmızı ışık ihlali, dikkatsizlik ve yayaların karşıya geçişlerindeki aceleciliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu’da Temmuz ayı içerisinde yaşanan kazalarda MOBESE kamerasına yansıyan ilk kaza Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde yaşanıyor. Kavşakta geçmek için bir araç beklerken, aceleci diğer araç ise kavşak içerisine girerek karşıya geçmeye çalışıyor. Minibüsün ve diğer araçlarında geldiğini fark etmeyen dalgın sürücü, hızlı bir şekilde karşıya geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu otomobil savruluyor.

İkinci kaza ise Taşköprü Kavşağı önünde yaşanıyor. Kazada kırmızı ışık yanıyor, ışığın yanmasıyla bir minibüsün kırmızı ışıkta geçtiği görülüyor. Bir süre sonra arkadan hızlı bir şeklide başka bir minibüs daha geliyor ve o da kırmızı ışıkta geçiyor. Minibüslerin arkasından gelen otomobil ise, kırmızı ışıkta duruyor. Fakat arkadan gelen minibüs, kırmızı ışıkta duran otomobile çarpıyor. Geçmek için hazırlık yapan kamyon ise, kırmızı ışıkta geçen minibüsler ve akabinde yaşanan kaza nedeniyle bir süre bekliyor. Şans eseri bu kazada, diğer araçların dikkati nedeniyle sadece maddi hasar oluşuyor.