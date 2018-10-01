Traktör ile cip çarpıştı: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani karayolu sanayi sitesi girişinde Ramazan Sarısoy (50) idaresindeki RV FY 6768 yabancı plakalı cip ile Muzaffer Kebapçı (58) yönetimindeki 37 PC 509 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Muzaffer Kebapçı ile araçlarda yolcu olarak bulunan Şengül Atılgan (50), Fati Sarısoy (51) ve Elmas Atılgan (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.