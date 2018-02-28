Tüfekle vurulan köpek ilçeyi ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde Pazar gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir köpek, tüfekle vurulmuş halde bulundu. Vatandaşlar tarafından bulunan köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından incelendi. Tüfekle vurulmuş halde bulunan köpeğin yanında bir adet boş kovan bulundu. Ayrıca köpeğin vücudunda kurşun ve cam kırıklarına da rastlandı. Köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili olarak emniyet güçlerinin soruşturması devam ediyor.

Tüfekle köpeğin öldürüldüğünü duyan ilçe halkı ise olaya büyük tepki göstererek faillerinin biran önce bulunmasını istedi.