Türk Kızılayı, Başkan Babaş'ı ziyaret etti

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, Kastamonu Kadın Kolları ile birlikte Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret etti.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Başkanı Ahmet Muhsin Emeksizoğlu, Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Yerdelen, Başkan Yardımcısı Hatice Özbay, Sekreter Perihan Muhziroğlu, üyeler Melahat Koyun ve Neriman Karakurt'un yer aldığı ziyarette, Başkan Babaş'a Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini anlattı.

150 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılayı'nın çalışmalarını takip ettiğini söyleyen Başkan Babaş, Türk Kızılayı'nın çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca Başkan Babaş, yeni kurulan Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları'na da hayırlı olsun dileklerini iletti.