Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kastamonu'da

Kastamonu'da avukatlık stajını bitiren 12 avukata ruhsatnameleri Kastamonu Adalet Sarayında gerçekleşen törenle verildi. Törende konuşan Feyzioğlu, “Kastamonu o kadar özellikli bir yer ki milli mücadelemizin, istiklal harbimizin İstiklal yolunun kenti. Kahramanların kenti Kastamonu. Bunun Kastamonu'da genetik bir kültür yapısı bırakmaması mümkün değil. O kahramanlıkların o yaşananların o vatan sevgisinin bugünün Kastamonu'sunda yüreğinde iz bırakmaması mümkün değil. O yüzden vatan sevgisinin ne olduğunu Kastamonu bilir. Bu bakımdan Kastamonu, Anadolu insanının mayasının çıktığı en önemli şehirlerden birisi. Çok özellikli bir şehir” dedi.

Feyzioğlu, “Bana nasıl iyi hukukçu olur diye sorarsanız eğer bende size derim ki aşk ile olunur aşk ile. Hukuk dışında mutlaka aşkınız olsun. Yaradan'a aşık olun, şiire aşık olun, sanata aşık olun, doğaya aşık olun insana dair güzelliklere aşık olun. Çünkü insanlığını unutandan hukukçu olmaz. Sadece insandan hukukçu olunur. Ve Kastamonu bunu Türkiye'ye anlayacak olan en önemli şehirlerin başında gelmektedir” şeklinde konuştu.

“Başınızı secde dışında asla kimsenin önünde eğmeyin”

Ruhsatnamelerini alan avukat ve meslektaşlarına seslenen Feyzioğlu, “Bir yemin edeceğiz ki dönemeyeceğiz. Bir güzel yemin edeceğiz ki dönemeyeceğiz. Bu yeminde diyeceğiz ki hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim diyeceğiz. Genç arkadaşlarım, kardeşlerim, meslektaşlarım: bu meslek size günü geldiğinde para kazandırır. Zorluk çekeceksiniz. Hatta büyükleriniz çektiğinden daha büyük çileler çekeceksiniz. Çünkü sayımız o kadar fazla ki. Sizden ricam fikriniz hür olsun. Vicdanınız hür olsun, irfanınız hür olsun başınızı secde dışında asla kimsenin önünde eğmeyin. Asla eğmeyin önünüzü cübbeniz varken ceketinizi ilikleyin ama düğmesini iliklemeye sakın kalkmayın düğmesi yok. Cebi de yok. Size şan gelecek, şöhret gelecek parada gelecek günün birinde fakat amacınız para kazanmaksa şöhretse, şansa çok hızlı ama çok hızlı bir şey tüketirsiniz. Babanızdan, annenizden aldığınız şerefli isminizi çok hızlı tüketirsiniz. Bunu bedeli yoktur geri dönüşü yoktur. İsminiz tertemiz isminiz sahip olduğunuz en yüce değerdir. Buna sahip çıkmaya devam ediniz” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Kastamonu Baro Başkanı Avukat Mehmet Çiftçi ise, “Kastamonu Barosu tarihinde 12 ruhsatnamenin aynı anda verildiği başka dönem olmadı. Birçok baro başkanı görev yaptığı dönem içerisinde toplasanız 12 ruhsat vermediğini görmekteyiz. 12 sayısı Kastamonu ölçeğindeki iller için aynı anda verilmesi gerçekten sayımızın ne kadar hızlı arttığının somut bir göstergesi. Bugün yemin edecek olan 10 meslektaşımızla 10 yeni taze kan ile 10 genç pırıl pırıl beyinler ile 10 yeni bilgi deryası arkadaşımız ile bağımsız ve tarafsız savunmayı daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından avukatlara ruhsatnameleri Metin Feyzioğlu tarafından verildi. Avukatlar, aileleri ile fotoğraf çektirdi.