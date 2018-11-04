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Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor: 26 - Muratpaşa Belediyespor: 20

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Antalya temsilcisi Muratpaşa Belediyespor’u 26-20 yendi.

Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Antalya temsilcisi Muratpaşa Belediyespor'u 26-20 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 13-10 üstünlükle kapadı.



Salon: Atatürk


Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer


Kastamonu Belediyespor: Anca Michella Rombescu, Olga Laluk 3, Yasemin Güler 3, Elif Sıla Aydın 4, Ljubica Nenezıc, Serpil İskenderoğlu 3, Fatma Gül Sakızcan 4, Yulia Snopova 6, Ceren Coşkun, Lence Ukova 3


Teknik Direktör: Hakan Günal


Muratpaşa Belediyespor: Beyzanur Türkyılmaz 1, Yeliz Özel 6, Cansu Akalın, Didem Hoşgör Binboğa 3, Valeria Baranik 1, Kristina Graovac, Ayşe Dinç, Yasemin Şahin, Yağmur Toprak 3, Ecem Birben 1, Merve Durdu, Eda Nur Kılıç 4, Ayşenur Sormaz 1


Teknik Direktör: Birol Ünsal


İlk yarı: 13-10


İki dakika cezası alanlar: Elif Sıla Aydın, Fatma Gül Sakızcan, Ceren Coşkun, Lence Ukova (Kastamonu Belediyespor), Yeliz Özel, Valeria Baranik (Muratpaşa Belediyespor)


Sarı Kartlar: Elif Sıla Aydın, Serpil İskenderoğlu, Ceren Coşkun, Lence Ukova (Kastamonu Belediyespor), Valeria Baranik, Yasemin Şahin (Muratpaşa Belediyespor)

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