Türkiye-Kosova ilişkileri Kastamonu’da masaya yatırıldı

Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik ve Kosova Parlamentosu Milletvekili Fikrim Damka, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nu ziyaret etti. Ticaret Odasında gerçekleşen ziyarette işadamları ile Belediye Başkan Vekili Eşref Can’da hazır bulundu. Ziyarette “Türkiye-Kosova İlişkileri ve Kosova’da Yatırım İmkanları” konusu görüşüldü.

Türkiye-Kosova ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik, "Kosova, asimile olmamaya çalışan, eğitimli bir toplumdur. Karabük’te öğrencilerimiz var, Kastamonu’da da öğrencilerimiz olsun istiyoruz. Bu konuda Kastamonu Üniversitesi ve KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’yla gerekli görüşmelerde bulunduk. Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilere bakarsak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’ya karşılıksız destekleri var. Bizim bağımsızlığımızı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti’ydi. Ülkemizdeki yatırımlarda da Türkiye’nin büyük desteği mevcut. Türkiye’den yatırımcıların Kosova’ya gelmesini bekliyoruz. Bu ziyaretlerin karşılıklı artarak devamını diliyorum” dedi.

“Biz, Türkiye dışında başka bir ülkeyi daha model alamayız”

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilere bakıldığı zamanda Kosova’nın başka bir ülkeyi daha model alamayacağını söyleyen Şinik, “Çünkü Türkiye’nin tamamen karşılıksız Kosova’yı destekledi. Kosova dışında diğer Türk Cumhuriyetlerini, Balkan ülkelerini, dünyanın ihtiyacı olan birçok ülkeleri gibi Kosova’ya da çok büyük destekleri oldu. 10 yıl önce bağımsızlığımı kazandığımız ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Onun öncesinde de sonrasında da halen çok büyük destekleri olmuştur” diye konuştu.

“Kosova’da tedavisi mümkün olmayan hastalar, ücretsiz Türkiye’de muayene ediliyor”

Birçok konuda Türkiye’nin desteği olduğuna değinen Şinik, “Türkiye-Kosova Sağlık Bakanlıkları arasında tedavisi Kosova’da mümkün olmayan 100 hasta, tamamen ücretsiz Türkiye’ye gönderilmesi hatta yanında refakatçisinin masrafları ve yol masraflarıyla birlikte bu çok küçük bir destek değil. Şuanda da artık 100’ün üzerinde hastayı Türkiye’ye gönderiyoruz. Bu konuda da Türkiye’nin desteğinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi Balkanlarda daha çok görmeyi arzuluyoruz”

Kosova Parlamentosu Milletvekili Fikrim Damka ise, Türkiye ile Kosova arasında bir bağ kurmaya her zaman gayret ettiklerini ifade ederek, “Bu bağın ekonomik anlamda, yatırımlar anlamında da gelişmesini arzuluyoruz. Sadece sağlık alanında veya yatırım alanında değil ekonomi alanında da Türk iş adamlarını Kosova’da, Balkanlarda görme arzusuydu. Türkiye’nin balkanlarda ciddi sayıda Türk soydaşı var, oralarda da Türk milleti yaşıyor. Dolayısıyla bu potansiyel orada dururken, Türkiye’nin bunu kullanması açısından hep dile getirerek bunları istedik. 15 yıl öncesine baktığımız zaman bugüne göre destekler muhakkak daha fazladır ama biz, bunun daha fazla olması arzusundayız. Bu yüzden Türkiye’nin bunu mutlaka değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.

“Yıllık 3.3 milyar avroluk yatırımın 400 milyon avrosunu Türkiye yapıyor”

Kosova’nın Türkiye ile 52 konuda anlaşması bulunduğuna dikkat çeken Damka, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar Türkiye’nin doğrudan yatırım alanına baktığımız zaman yıl içerisinde yaklaşık olarak 400 milyon avroluk bir Türk yatırımı görünüyor. Yani Kosova’nın yıllık 3.3 milyar avroluk yatırımının 400 milyon avroluk yatırımı Türk yatırımıdır. Fakat bu doğrudan bir yatırımdır. İstihdam yatırımıdır. İthalatı, ihracatı karşılama oranına baktığımız zaman yüzde 12’dir. Dolayısıyla ithal eden bir ekonomiye sahibiz. Bugün baktığımız zaman Kosova, ithal ettiği 3.3 milyar avro içerisinde yaklaşık yüzde 10’unu Türkiye’den ithal edilen ürünler oluşturuyor. Bu yüzden bu ithalatı kapatmak için Kosova’da bir yatırım yapılabilir hem de Kosova’nın bir üretim üssü olarak seçilebilir.”

“Kastamonu iş dünyamızı dünyaya entegre etmeye çalışıyoruz"

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Bizler odamızın, ilimizin ekonomik olarak büyümesindeki rolünün ve misyonunun bilincindeyiz. Bu anlayışla yola çıkarak, iç dinamiklerimizi harekete geçireceğimiz bu yeni dönemde, üyelerimizin içeride ve dışarıda yapmayı düşündükleri tüm proje ve yatırımlara destek olmayı hedeflemekteyiz. Kastamonu’yu, sanayi, turizm, tarım, hayvancılık, maden ve benzeri sektörlerde gerek iç, gerekse dış yatırımcılar ile buluşturarak hak ettiği yere taşıma gayretinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca, üyelerimizin sektörlerindeki sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyerek; paydaş kuruluşlarımız, bürokratlarımız ve siyasilerimiz ile bu sorunların çözümüne yönelik somut adımların atılması için lobi faaliyetleri yürütecek ve bu çalışmalar sonuçlanana kadar takipçisi olacağız. Üzerinde ısrarla duracağımız bir diğer konu ise Kastamonu iş dünyamızı, başta gönül coğrafyamız olmak üzere, tüm dünya ile entegre etmeye, ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar olacak. İşte bugün, bu çalışmaların startını veriyoruz.”

Konuşmaların ardından iş adamları, Kosova ile ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı.