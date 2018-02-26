Türkiye Muhtarlar Derneği Daday Şubesine Kamil Selalmaz seçildi

Türkiye Muhtarlar Derneği Daday Şubesi’nin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Konak Restaurantta Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik’in katılımlarıyla gerçekleşen Olağan Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Heyet Başkanlığını Boyallar Köyü Muhtarı İhsan Sulayıcı, Başkan Yardımcılığını Budaklı Köyü Muhtarı Serdar Bıyıklı, Katip Üyeliklerini ise Bayramlı Köyü Muhtarı Nedim Sözgan ve Bastak Köyü Muhtarı Adem Köse yaptı. Gelir ve gider tablolarının okunarak ibraz edildi.

Genel Kurulda tek liste halinde gidilen seçimlerde Bey Muhtarı Kamil Selalmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Daday Şubesinin yeni başkanı seçildi.

Genel kurulun istek ve temenni bölümünde söz alarak konuşan Davut Köyü Muhtarı Şakir Demir, muhtarlar olarak kendilerine ait bir KATO alınarak bu KATO’nun köylerin ve muhtarların hizmetine sunulması konusunda teklifte bulundu. Şakir Demir’in bu teklifini olumlu karşılayan muhtarlar, bu teklifin ileriki günlerde hayata geçmesi konusunda girişimlerde bulunacaklarını kaydettiler.

Genel Kurulda konuşan Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Kamil Selalmaz, muhtar arkadaşlarının kendisine olan itimat ve güvenlerinden dolayı teşekkür ederek, sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve yapılan seçimlerin Daday’a hayırlı olması temennisinde bulundu.