Türkiye’nin ilk GARD Parkı Kastamonu’da açıldı

Kronik solunum yolu hastalıklarına dikkat çekilmek, kronik hava yolu hastalıklarını önleme ve kontrol programı kapsamında Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile GARD Park oluşturdu. Oluşturulan parkta toplumsal bilincin arttırılması amacıyla diğer ormanlardan farklı olarak polen yönünden daha seçici ve solunum yollarına zararsız fidanlar tercih edildi.

Tosya Yolu Güney Park’ta oluşturulan GARD Park’ın açılışına Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GARD Park’ın açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, devletin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hatta sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları hizmetlerin toplamının, farklı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hayata geçirmeleri gerektiğini söyledi. Ortak kullanım alanlarında bu duruma daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, “Bir anne babanın çocuğuyla parka gittiğinde çocuğunun alerji krizine yakalanmayacağından emin olması lazım ki rahatlıkla çocuğunu götürebilsin. Burada yapılan bu park bu ihtiyacın giderilmesi açısından ilk örneklerden birisi olarak güzel bir çalışma olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yerel yönetimler olarak halkı ilgilendiren her konuda detaya inmeye gayret gösterdiklerini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, özellikle toplu yaşanan yerlerde yapılan çalışmalarda toplumun tamamını ilgilendiren konularda zararsız işler yapmaya gayret gösterdiklerine değindi.

Başkan Babaş, “Sağlık Müdürlüğümüzle, değerli hocamızın bilimi ışığı altında, az polenli parkımızı yaptık. Polenin insanlar üzerinde ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu konunun çalışmalarımızda dikkate alınması gereken bir konu olduğuna da inanıyorum. Peyzaj mimarlarımıza da söylüyorum, insan hayatından önemli bir şey yoktur. Çalışmalarda, güzelliği ve estetiği ne kadar öne çıkartırsak çıkartalım, bizim için en önemli olan insandır, insan sağlığıdır. Ona uygun çalışmalar yapmak da görevimizdir, böyle de direktif veriyorum. Bütün kurumlarımızla böyle çalışmalar yapmak da bizi ziyadesiyle sevindiriyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.