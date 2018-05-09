Türkiye’ye bu yıl 40 milyondan fazla turist bekleniyor

Kastamonu ve Çankırı’nın turizm potansiyelini masaya yatırmak amacıyla düzenlenen Kültür ve Turizm Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un başkanlığında Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda düzenlendi. Çalıştaya turizmciler, akademisyenler, uzmanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dünya turizminin yeni eğilimleri ve 2023 turizm stratejisi doğrultusunda, turizmin dört mevsime yayılması, turizm ürünlerinde çeşitlendirilmeye gidilmesi, bölgesel ve yerel olarak turizm marka ve imajı oluşturulması konuları masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında ayrıca bölge genelindeki turizm paydaşlarının üst düzey temsilcileriyle birlikte Çankırı ve Kastamonu’nun sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi özelliklerinin turizm potansiyeli içinde ele alınarak ilerleyen süreçlerde bölge genelinde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların planlaması yapıldı.

“Bu yıl 40 milyonun üzerinden turiste ev sahipliği yapacağız”

Rekabette turizm kazancının devamlı hale getirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, “Türkiye büyük bir turizm ülkesidir. Belirli nedenlere turizmde bir duraklama dönemi geçirsek de, 2018 yılı kendi rekorumuzu yenilediğimiz yıl olacaktır. Bunu hem geçtiğimiz yılın ikinci yarısında ki verilerden hem de bu zamana kadar olan rezervasyonlardan görüyoruz. Bu yıl 40 milyonun üzerinden turiste ev sahipliği yapacağımızı ümit ediyoruz. 30 milyon dolar civarında da turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız turizmin bütün ülkeye ve bütün yıla yayılmasını kendisine vizyon olarak seçti. Bu toplantıda turizmin 12 aya ve bütün bölgeye yayılmasında ki önemli adımlardan birisidir. Ülkemizin bütün bölgeleri aslında turizm merkezidir. Turizm meselesi sadece bakanlığımızın, valiliğin ve turizm sektörünü altında kalkabileceği bir durum değildir. Bütün dünyada turizm sektörü kamu-özel sektör işbirliğinde gidiyor. Biz turizm sektörünü çok önemsiyoruz. Bu bölgede de çok önemli turizm alt yapısı var” dedi.

“Ilgaz’ın bir Davos olmasının önünde hiçbir engel yok”

Kastamonu ve Çankırı bölgesinin bölgesel destinasyonunu fazlasıyla hak eden bir bölge olduğunu vurgulayan Arısoy, “Ilgaz’a Ankara’dan 2 saatte ulaşılabiliyor. Bu bölge barındırdığı kültürel zenginlik bakımından hem de içinde bulunduğumuz doğal zenginlikler bakımından bölgesel destinasyon olma özelliğin fevkalade barındırıyor. Ama bunun biraz bu çalıştayla birlikte bizim himayemizle, bakanlığımızın bünyesinde, bakanlığımızın bilgi ve tecrübeleri ile bir sinerji, işbirliği oluşturmamız gerekiyor. Ilgaz’ın bir Davos olmasının önünde hiçbir engel yok. Bunu biz, siz hepimiz yapacağız. Biz buna katkı vermek için buradayız. Ilgaz Dağı’nın tesisi yenilenecek ve 2 bin kişilik kongre merkezi ortaya çıkacaktır. Bu bölgeye hareket getirecektir. Kış turizmi ve yaz aylarında trekking yapmak isteyenler için uygun bir yer olacaktır. Bu sayede Ilgaz 12 ay turizm potansiyeline kavuşacaktır” diye konuştu.

Kastamonu ve Çankırı bölgesinin iyi bir planlamaya tabi tutulması gerektiğine işaret eden Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretçi sayısının arttırılması hem de gelen turistlerin konaklaması ve yükselen bir trendle gitmesinin ana hedef olduğunu dile getirdi.

“Taleplerimize Bakanlığımız sahip çıktı”

Kastamonu’da yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Kastamonu Valisi Karadeniz ise, “2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız turizm açısından çok önemli olmuştur. Taleplerimize Bakanlığımız sahip çıktı. Kale restorasyon çalışmaları başladı. Kültür Merkezi proje çalışmaları başladı. Kalkınma Bakanlığı’na proje sunuldu. Yine ilimizin Kent Müzesi’nin yenilenmesinde proje desteği sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız iki yolun turizm yolu statüsüne aldı. Birisi Ilgaz Dağı Yurdun Tepe Yolu, ikincisi ise Pınarbaşı Valla Kanyon yoludur. Birincisi ihale edildi ve yapım süreci de başladı. Önümüzdeki kış sezonuna burada bin 200 metrelik pistin yanına 6 bin metrelik pisti de faaliyete almayı düşünüyoruz. Bu da Ilgaz’ın gelişimi için önemli olacaktır. Pınarbaşı Valla Kanyonu Yolu da bizim için çok önemlidir. Bununda ihale dokümanları hazırlandı. 23 kilometrelik yol bu hafta içinde ihale edilecektir. Bu yolda bitiğinde Küre Dağları Milli Parkı’na ulaşım sorunu çözülecektir” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz’i Ankara’ya bağlayan İstiklal Yolu projesine destek bekliyoruz”

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, İstiklal Yolu Projesinin Türkiye’nin projesi olduğunu ifade ederek, Kurtuluş Savaşı döneminde Karadeniz’i Ankara’ya bağlayan İstiklal Yolu’nun projesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından destek beklediklerini söyledi.

Aktaş, şunları söyledi:

“Birincisi İstiklal Yolu, diğeri Ilgaz bölgesi. Her iki bölge de iki valiliği ilgilendiriyor. Tabii öncelikle Orman ve Su İşleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızı ilgilendiriyor. Benim arzum Ilgaz Dağı’nın tek elden profesyonel şekilde idare edilmesi. Burada turizm bakımından çok yetersizlikler var. Özellikle kış turizmi öne çıkmış görünüyor. Halbuki Ilgaz, 12 ay yaşanası bir yer. Burada bir yapı oluşturularak şirket olabilir ya da iki bakanlığımızın ortak bir yapısı olabilir. Ilgaz Dağı’nın tek elden profesyonelce yönetilmesini arzu ediyorum”