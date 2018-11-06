Kastamonu'da Türkmenistan-Büyük İpek Yolu Kalbi konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'ın yazmış olduğu ‘Türkmenistan-Büyük İpek Yolu'nun Kalbi' adlı 1. kitabın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Kastamonu'da gerçekleştirilen konferansta konuşan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, “Türkmenistan Devlet Başkanı Ekselansları Sayın Gurbangulı Berdimuhamedov Türkmen halkının tarihi, kültürü, sanatı, sosyal-ekonomik hayatı, geçmişi ve bugünü ile ilgili çok değerli eserleri bize kazandırmıştır. Bu bağlamda, Saygıdeğer Devlet Başkanımızın ‘Türkmenistan - Büyük İpek Yolu'nun Kalbi' adlı 1. kitabı büyük öneme sahiptir. Bu kitap Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ve TÜRKSOY tarafından Türkçe olarak yayınlanmıştır. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın bu kitabı Türkmenlerin geçtiği tarihi yolu doğru bir şekilde değerlendirmeye, Türkmenlerin kendine has milli-kültürel özelliklerini, gelenek-göreneklerini, örf-adetlerini, hayat sütunlarını tanımaya, Türkmen milletinin dünyanın bilimsel, ekonomik ve kültürel gelişim sürecine yaptığı muazzam katkısını derin bir şekilde idrak etmeye büyük imkân sunmaktadır” dedi.

Türkmenistan - Büyük İpek Yolu'nun Kalbi isimli eser tarihle ilgili birçok olayı ele alıyor

Büyükelçisi Amanlıyev, “Türkmenistan - Büyük İpek Yolu'nun Kalbi' adlı kitabın diğer bir özelliği ise eserde bahsedilen hususların sağlam temellere ve argümanlara dayalı olmasıdır. Devlet Başkanımız, İpek Yolu'nun ortaya çıkma koşulları, kervan ticaretinin temelleri, Eski Doğu uygarlıkları arasındaki kültürel ilişkiler, Büyük İpek Yolu'nun aktif olduğu dönemlerde Türkmenistan'ın tarihi bölgelerinin kalkınmasının şehircilik özellikleri, uygarlıkların karşılıklı etkileşimi, tarihi açıdan önem arz eden güzergahın yeniden canlanması, bu konunun incelenmesinde ortak işbirliği modelinin ortaya çıkarılması gibi konuları ele alırken somut bilgileri ve bilimsel verileri kullanmaktadır. Kitapta arkeoloji, paleografi, eski barınma alanlarının hava ve uzay resimleri gibi alanlara ait bilgiler de yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“İpek Yolu, ilk küresel ticaret güzergahı olmuştur”

Konferansta konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Biz Türkmenistan'la daha çok yakınlaştık. Yine kültür başkenti uygulaması dışında ülkemizde öğrencilerimizi okutmamızda ayrı bir kaynaşma örneği. İlimizde öğrenim gören Türk Dünyasından öğrenciler hem ülkelerine faydaları olacak. Hem de Türk Dünyasına katkıları olacak. İpek yolu önemli bir noktadır. İlk küresel ticaret güzergahı olmuştur. Bu güzergahın yeniden canlandırılması Türk Coğrafyası için iyi olacaktır. Türk Cumhuriyetleri güçlü olacaktır. Türkmenistan'ın gösterdiği bu yaklaşım diğer ülkelere de örnek olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kastamonu'nun Kültür Başkenti seçilmesi büyük avantaj ve onurdur”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bu sene Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti, Türk Dünyası ülkeleriyle aramızdaki ilişkileri pekiştirmek ve daha da kuvvetlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kastamonu'nun Kültür Başkenti seçilmesi büyük avantaj ve onurdur. Kastamonu tarihi, kültürel dokusuyla ve tarihteki yeriyle mükemmel şehirlerimizden birisidir. Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası'ndan gelen öğrencilerimizle dolu. 600'ün üzerinde Türkmenistanlı öğrencimiz var. Bizim için gurur verici bir durumdur. Biz Türk Dünyasıyla hep bir ve beraber olmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman aşamayacağımız sorun yoktur. Çalışmalar, sempozyumlar, seminerler ve kültürel alışverişler Türk Dünyasını daha da birbirine bağlayacak ve kenetleyecektir. Rektörümüz Seyit Aydın'a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kastamonu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı'nın en büyük şehirlerinden birisidir. Kastamonu'nun ipek yolu güzergahında olması ve bu konunun gündeme getirilmesi çok önemlidir. Bu yıl Kültür Başkentliğini Kazakistan'dan devir aldık. Hoca Ahmet Yesevi'nin kattığı duyguyu Kazakistan'da gördük. Kastamonu'da Hz. Pir. Şeyh Şaban-ı Veli'nin topraklarına kattığı manevi duyguyu birleştirmemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek manevi yol üzerinden yürüyeceğiz. Kastamonu İstiklal Yolu, Milli Park haline getirildi. Hz. Pir. Şeyh Şaban-ı Veli Kültür rotası da bizler içinde önemlidir” ifadelerini kullandı.

Program, Türkmenistanlı üniversite öğrencilerinin hazırladığı dans gösterisi ile sona erdi.