Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu açılışında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin hem Kastamonu için hem de Müslüman coğrafyası için önemli bir veli olduğunu belirterek, “Anadolu’daki en büyük dört veliden birisi kabul ediliyor. Bunlar Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi ve Şeyh Şa’ban-ı Veli’dir. Bizler, Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin bu manevi ışığından yararlanıyoruz. Bundan sonraki nesle de yararlanması için katkılar sağlıyoruz. Özellikle Şeyh Şa’ban-ı Veli’yi anlamak, Şeyh Şa’ban-ı Veli’yi anlatmak, Şeyh Şa’ban-ı Veli’yi gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir. Onun için hiç durmaksızın bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin vuslatının 450’inci yılına rastlayan 2019 yılı için TÜRKSOY’a bir teklifinin olduğunu belirten Başkan Babaş, “Türk Dünyasının UNESCO’su olarak kabul edilen TÜRKSOY’da 2019 yılının Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı seçilmesini talep etmiştim. Bu talebimizde karşılık gördü. İnşallah önümüzdeki yıl Türk Dünyası, Şeyh Şa’ban-ı Veli’yi yılın velisi olarak ilan edecekler ve bu konuda da her tarafta programlar düzenlenecektir” diye konuştu.

Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin büyük bir zat olduğuna işaret eden Başkan Babaş, “Bu yüzden yine UNESCO’ya müracaat ettik. Dünya çapında 2019 yılında UNESCO’da yılın velisi ilan edilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Fakat yılın velisi ilan edilebilmesi için yazma eserlerinin olması gerektiğini söylediler. Bu yüzden de Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin yazma eserinin olmadığını belirttiler. Ben tabii ki buna şiddetle karşı çıktım. Biliyorum ki Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin yazma eserleri vardır ama bu konuda iyi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Şeyh Şa’ban-ı Veli Vakfımıza da aynı şeyleri söyledim. Hep birlikte hep beraber bu konuda daha çok çalışmamız gerek olduğunu belirttim. Çünkü gelecek nesillerinde bu manevi eserlere ihtiyacı var. Bu konudaki çalışmalarımı başlattık. Kastamonulu şair yazar İhsan Ozanoğlu var. İhsan Ozanoğlu, şiirlerinde Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin yazma eserlerinin olduğunu söylüyor. Ama bizlerin iyi bir enstitü kapsamında bunu biran önce gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu manevi ışık bizler için çok önemli, bu ışığı kaybetmememiz lazım. Her zaman bu ışığı üzerimizde parlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.