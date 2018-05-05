Kastamonu’da, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında organize edilen “27. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası” etkinlikleri başladı.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliklerde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak ettiğini belirterek, Şeyh Şa’ban-ı Veli, Kastamonu’nun manevi önderinden birisidir. Bu ülkede huzur ve birlik içerisinde yaşayıp ileriye doğru gideceksek Şeyh Şaban-ı Veli ve onun gibi topluma yararlı fikirler üreten insanlara sahip çıkıp düşüncelerini bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kastamonu’nun turizmde bir hedefinin bulunduğunu belirten Karadeniz, “O da turizmde ilimizi ileriye taşımak. Turizm dağılımlarına baktığımız zamanda inanç turizmi diğer turizm dağılımlarına göre önde gidiyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Şeyh Şa’ban-ı Veli Müzesini ziyaret edenlerin sayısı 100 bin. Bu yıl daha Nisan ayının sonunda olmamıza rağmen 40 bin ziyaretçi aldı. Bu da demek ki yıl sonuna kadar bu rakamın 200 binleri geçeceği anlamına geliyor. Çünkü daha yaz mevsimi gelmedi, turizm sezonu da açılmadı. Onun için iddialı olduğumuz alanlardan birisi inanç turizmidir. Bizler, Kastamonulu olarak turizmi geliştireceksek öncelikle inanç turizmi üzerinde durmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Tanıtımda iyi bir yıl yakaladık”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise, her şehrin bir manevi sultanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Kastamonu’nun da manevi sultanı Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli’dir. Özellikle Şeyh Şa’ban-ı Veli hazretlerinin ilimiz için ne kadar önemli olduğunu şu son günlerde görüyoruz. İlimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle tanıtımda güzel bir ivme yakaladık. Bunun çok iyi daha değerlendirmemiz lazım. Belki de ilimizin gelecekteki tanıtımda yüzü bu olacaktır”

“İlimiz, medeniyetin ve maneviyatın beşiğidir”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, “Kastamonu’nun otantik yapısını açığa çıkartan, yenileme ve ıslah etmeye yönelik, kültürel turizme dayalı projelerimizi tek tek uygulamaya geçiriyoruz. Bunları yaparken hem şehrimizdeki manevi değerleri, hem de tarihi dokuyu daha fazla öne çıkarmayı, bu arada da turizmi canlandırarak bölge insanımızın ekonomik olarak ta seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bizler, sadece tarım, hayvancılık, ormancılık bölgesi değiliz. Bizler, tarihi, kültürel ve inanç değerleri olan, bu değerlerini insanların hizmetine sunma gayreti içinde olan maneviyat ve medeniyet şehriyiz. Bu sebeple, insanlığa manevi hizmet için inanç turizminin geliştirilmesine önem göstermekteyiz”

“UNESCO’da Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı ilan edilmesi için çalışmalar devam ediyor”

UNESCO’da 2019 yılının Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı ilan edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Babaş, şöyle devam etti: “Şeyh Şa’ban-ı Veli deyince, aklımıza Mevlana ile aynı kaynaktan gelen, aynı düşünceyi paylaşan, insanlara sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını aşılayan bir düşünce akımı gelir. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, gerek ülkemiz hayatında, gerekse Kastamonu hayatında çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Vefatından 449 yıl sonra biz Kastamonulular olarak Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin şahsı manevisinden hala nasiplenmeye devam ediyoruz. Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerini hatırlamak, bu sebeplerle çok önemlidir. O’nu hatırlamaya ve hatırlatmaya yönelik çalışmaların bu güne kadar gelmesinde emeği olan herkese minnet ve şükran duyuyorum. Bu doğrultuda 2019 yılının Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin vuslatının 450’nci yıl dönümüne rastlamaktadır. Bu bağlamda 2019 yılının Anadolu’nun dört manevi muhafızından biri olan Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı olabilmesi adına attığımız adımların neticelenmesi en büyük arzumuzdur. 2018 yılı sonunda yapılacak olan 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentinin belirleneceği toplantı da 2019 yılının Şeyh Şaban-ı Veli’nin yılı olması adına gerekli girişimler yapılacaktır. Binlerce insanın ziyaret ettiği manevî bir mekân olan Şeyh Şa’ban-ı Veli Külliyesi Kastamonu’nun çekim merkezidir. Bu konuda da bugün, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcımız genel kurula taşıyacağını söyledi”

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra katılımcılara Şeyh Şa’ban-ı Veli tanıtım filmi izlettirildi. Programda Fatih Çıtlak yönetimindeki Tasavvuf ve Kıyam-ı Devran Zikri sonrasında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da konser verdi.