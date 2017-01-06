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06 Ocak 2017 16:55

Ücretsiz halk oyunları ve tiyatro kursunun açılışı yapıldı

Ücretsiz halk oyunları ve tiyatro kursunun açılışı yapıldı

06 Ocak 2017 16:55

Kastamonu’da kültürel değerleri araştırarak gün yüzüne çıkartmak, çağdaş bir anlayışla gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla projelendirilen Halk Oyunları ve tiyatro kursunun açılışı, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve kursiyerlerin yoğun katılımıyla yapıldı.
Kursiyerler, Kastamonu Belediyesi’nin ücretsiz olarak açtığı Halk Oyunları ve tiyatro kursundan duydukların memnuniyeti dile getirdikleri açılışta Belediye Başkanı Tahsin Babaş, geleneksel halk oyunları ve tiyatro kursu ile değerlerini gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal medyanın gençleri toplumdan soyutlamasına karşı ilacın sosyal ve kültürel projeler olduğunu vurgulayan Başkan Babaş, “Bu tür projeler bizlerin sadece değerlerini yaşatmıyor, milli birliğimizi, kardeşliğimizi ve arkadaşlıklarımızı da güçlendiriyor. Aileler olarak çocuklarımızı kültürel ve sosyal projelere yönlendirmeliyiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize vereceğimiz her eğitimin önemi büyük. Bizler toplumumuzu kaynaştıracak ve milli birliğimizi güçlendirecek her projeye büyük önem veriyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Tiyatro ekibinden her hafta mutlaka en az bir oyun sergilemesini de isteyen Başkan Babaş, eğitmenlere ve kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. Kastamonu Belediyesi ücretsiz halk oyunları kursunu Ersin Çalışkan, Tiyatro Kursu ise Mehmet Bakar ve Hulusi Sıvacıoğlu eğitmenliğinde verilecek. Kurslarda çalışmalar hafta sonu itibariyle başlayacak.



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