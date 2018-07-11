Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, Kastamonu’da toplandı

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS), Kastamonu’da ’Anadolu ve Ötesinde Anti-Sismik Yerel Miras’ konulu 3 gün sürecek toplantısı başladı. Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, ABD, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Polonya, Romanya ve Yunanistan’dan bilim insanları katılıyor.

110’dan fazla ülkede kurulmuş ulusal komiteleri ve 7 bin 500’ü aşkın üyesi ve 29 Bilimsel Komitesi bulunan ICOMOS’un 2014 Genel Kurulunda Toprak Mimari Miras (ISCEAH), Ahşap (IIWC), Geleneksel Mimari (CIAV), Risklere Hazırlık (ICORP), Mimari Mirasın Yapısal Analiz ve Restorasyonu (ISCARSAH), Tarihi Şehir ve Köyler (CIVVIH), Enerji ve Sürdürebilirlik (ISCES), Taş (ISCS), ve Dokümantasyon (CIPA) Bilim Komiteleri tarafından ortak bilimsel toplantı başladı.

İlk gün şehir gezisiyle başlayan toplantının açılışı Kastamonu Belediyesi konferans salonunda başladı. Açılışta söz alan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu’da 10 farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen ’Anadolu ve Ötesinde Anti-Sismik Yerel Miras’ konulu toplantının hayırlı olmasını temenni etti. Kastamonu’da yapılan çalışmaların yıllarca biriktirilen kültürel değerlerin topluma kazandırılması olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, "Kastamonu tarihi itibariyle bir dönemler İstanbul’a kadar uzanan ve Osmanlı Devleti’ne sancaklık yapmış bir şehirdir. İstanbul’a kadar uzanmış geniş bir coğrafya olan Kastamonu’da sayısız tarihi eseri, kültürel varlıkları bir arada görmek mümkündür. 1980 yılında hayata geçirilen kültürel varlıkların korunmasına yönelik kanunla birlikte birçok varlık kaybolmadan günümüze kadar gelebilmiştir. Kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar eski dönemlerde istenilen düzeyde olmasa da özellikle 2014 yılından itibaren hız kazanmıştır. Bunun yanında ilimize mülki amir olarak görev almış valilerimizin başarılı çalışmaları hala konuşulmaktadır. Belediyemizin kültürel çalışmaları sayesinde tarihi değerlerin sadece valilik kanalıyla yapılmasına, valiliğin işi gibi görme anlayışına son vermiştir. Merkezde olan çalışmaların 19 ilçemizin tamamına yayılmasının gerekliliğine inanıyoruz" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise toplantının hem Kastamonu’ya hem de Türkiye’ye faydalar sağlayacağını kaydetti. Kastamonu’nun tarihi ve kültürüyle Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Babaş, son 4 yılda yapılan çalışmalar ile eksiklikleri hızla kapatmayı hedeflediklerini kaydetti. Babaş, ecdat yadigarı eserleri en uygun şekle getirmeye çalıştıklarını da belirtti. Göreve geldikleri 2014 yılından beri tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Babaş, verdikleri önem doğrultusunda şehir merkezinde onlarca tarihi konağı satın alarak restoresini gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Babaş son olarak görev süresi boyunca hayata geçirdiklerini ve hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi.

ICOMOS Uluslararası Mimari Mirasın Yapısal Analiz ve Restorasyonu Türkiye Bilimsel Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görün Arun da ICOMOS’un 110’dan fazla ülkede kurulmuş ulusal komiteleri bulunduğunu söyledi. ICOMOS’un 29 komitesi olduğunu ifade eden Arun, 8 komite tarafından ahşapla ilgili ortak bilimsel bir toplantı yapma kararı aldıklarını kaydetti. Toplantının ahşabın yoğun olması nedeniyle Kastamonu’da yapılmasına karar verildiğini belirten Arun, “Toplantıda her ülke kendi deneyimlerini paylaşacak” dedi.