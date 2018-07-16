Uluslararası medya temsilcileri, Kastamonu’ya geldi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’nun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) düzenlenen geziye 11 farklı ülkeden 60 yabancı ülkelerin gazetecileri katıldı.

Gazetecilerle Valilik Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, yabancı medya temsilcilerine Kastamonu’nun tarih ve kültür zenginliği hakkında bilgi verdi.

Kastamonu’yu ziyarete gelen medya temsilcilerinin geldikleri ülkelerin gönül coğrafyasında bulunan ülkeler olduğunu kaydeden Vali Karadeniz, kültür ve tarih kenti Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, “900 yıldır Türk yurdu Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğuna geçtikten sonra İstanbul Boğazı’na kadar olan bölgenin yönetim merkezi olmuştur. İçinde bulunduğumuz bina da 1902 yılında yapılmıştır ve bu geniş coğrafyanın yönetildiği valilik binasıdır” dedi.

Kastamonu’nun Kurtuluş Savaşı’nda da önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Karadeniz, "Bu şehir Kurtuluş Savaşı’nda işgal görmeyen birkaç vilayetten biri. Özellikle Karedeniz üzerinden getirilen cephanenin cepheye ulaştırılması için lojistik merkezi haline dönüşmüştür. Bu mühimmatların cepheye götürülüşü kağnılarla sağlanmıştır" diye konuştu.

BYEGM Basın Yayın Dairesi Başkanı Habib Kaya ise, Kastamonu’yu ve Kastamonu aracılığıyla Türkiye’yi tanıtmak için bu organizasyonu yaptıklarını ifade ederek, “Gezimiz verimli geçiyor. Farklı ülkelerden gelen gazeteciler, konuklarımız oldu. Kültürümüzü tanıtmak için önemli bir fırsat oldu" şeklinde konuştu.

Buradaki programın ardından Kurşunlu Han’da yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine Kastamonu’nun yöresel ürünlerinden oluşan yemek ikramında bulunuldu. Yemekte konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilen edilen Kastamonu’nun özelliklerini ve güzelliklerini Türk Dünyası ülkelerine tanıtma imkanı buldukları için mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Babaş, “Bu yüzden yabancı medya kuruluşlarımızın temsilcilerinin Kastamonu’ya gelmesinden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kastamonu’yu gezip gördüğünüz zaman Kastamonu’yu daha iyi tanıma, Kastamonu’nun özelliklerini daha iyi görme ve anlama imkanı bulacaksınız. Kastamonu’nun tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla harika bir il. Kastamonu, Dünyadaki güzelliklerden birisidir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Medya Buluşması programına Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Tunus, Suudi Arabistan, Kuveyt, Cezayir, Bosna-Hersek, Filistin, Kırgızistan, Makedonya, Hırvatistan, Katar, Arnavutluk ve Lübnan’dan yabancı medya temsilcileri katıldı. Yabancı medya temsilcileri, 19 Temmuz Perşembe gününe kadar Kastamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecekler.