UNESCO ödüllü babasının bıraktığı mesleği devam ettiriyor

Kastamonu'da UNESCO'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ödülü alan ve 5 yıl önce hayatını kaybeden ünlü sanatçıların saz Ustası Bekir Tekeli'nin oğlu olan Mehmet Tekeli, babasından kalan miras niteliğindeki mesleğini devam ettiriyor.

Dünyanın birçok ülkesinde bağlamaları çalınan, yaptığı bağlamalarla ünlü sanatçı Neşet Ertaş ile birlikte UNESCO'dan "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" ödülü alan ve 5 yıl önce vefat eden Bekir Tekeli'nin mesleğini, oğlu Mehmet Tekeli sürdürüyor. Kastamonu Eski Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde saz üretimi yapan Mehmet Tekeli, 1954 yılında amcası Ahmet Tekeli tarafından kurulan ve 1957 yılında mesleğe başlayan babası Bekir Tekeli ile devam eden saz üretimini yaşatmaya çalışıyor.

"Tekeli Sazları Türkiye'de, dünyada bilinen ve aranan hale gelmiştir"

Tekeli Sazlarının dünyada ve Türkiye'de tanındığını dile getiren saz ustası Mehmet Tekeli, "Tekeli Kardeşler aslında Türkiye'de birçok kişinin yapmak istediği ama yapamadığı işi yani marka oluşturma işini yapmışlardır. Üretim yapmak ve üretime devam ettirmek büyük bir iş. Yani 50 seneye yakındır Tekeli Sazları Türkiye'de, dünyada çalınıyor ve bilinen, aranan saz haline gelmiştir. Bundaki yegane sebep ilk önce bu işi sevmeleri ve bu işi yaparken kendilerini vermeleridir" dedi.

"Bacanın tütmesi için bu işe devam ediyorum"

Babasından gururla bahsettiğini anlatan Mehmet Tekeli, "Babam 2010 yılında UNESCO'nun verdiği 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü Neşet Ertaş ile birlikte almıştır. Bu Tekeli Kardeşler için büyük bir onur ve gururdur. Birçok ödül de almıştır. 2013 yılında babam vefat ettikten sonra ben de baca tütsün, bu iş devam etsin, Tekeli Kardeşlerin ismi yürüsün diye bu işe devam ediyorum. Bu bir kültürdür. Her şeyden önce yani Dede Korkut'tan beri bu devam eden bu kültürü yaşatmak bu yaşatmada bir katkım olması beni onurlandırmaktadır" diye kullandı.

"Kültürümüzü, örf, ananelerimize yaşatmak herkesin görevi olmalıdır"

Sazların tamamen el işi ile üretildiğini belirten Tekeli, "Sazlarımız tamamen el işidir. Yani oymasından son haline kadar biz eşiklerde boynuz kullanıyoruz. Tekeli Sazı, diğerlerinden bunun için ayrılmaktadır. Akustik ses verir bizim sazlarımız. Kastamonu için Türkiye için yani kültürümüzü, örf, ananelerimize yaşatmak herkesin görevi olmalıdır" şeklinde konuştu.

Mehmet Tekeli'den saz çalma konusunda destek aldığını söyleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi de bağlamalarını tamir ettirerek güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.