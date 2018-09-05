Üniversiteli öğrencilerin konaklama telaşı başladı

Kastamonu’da üniversiteyi kazanan öğrencilerinde kiralık ev ve kalabilecek yurt arama telaşı devam ediyor.

31 Ağustos 2018 günü üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, üniversiteyi kazandıkları şehirlerin belli olmasının ardından kiralık ev ve kalabilecek yurt arama telaşları devam ediyor.

Kastamonu genelinde kiralık evler 500 lira ile 800 lira arasında öğrencilere kiralanıyor. Yurt fiyatları ise kız ve erkek öğrenci yurtlarına göre değişiklik gösteriyor. Kız yurtlarında fiyatlar odalardaki öğrenci sayısına göre değişiyor. Kız yurtları 600 lira ile 1000 lira arasında müşteri buluyor. Erkek öğrenci yurt fiyatları ise odadaki öğrenci sayısına göre değişiklik göstererek 550 ile 950 lira arasında müşterilerine sunuluyor.

Sıla Öğrenci Yurdu yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesinde yeni binasına taşınan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Otel konforunda hizmet veren yurt binasında tuvalet, banyo bulunan lüks odalar, çalışma salonları, konferans salonu, dinlenme salonları, kantin, mescid ve diğer sosyal bölümler de yer alıyor. Kastamonu Üniversitesi Kampüsüne 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan yurdun Eğitim Fakültesine de tek vasıtayla ulaşım sağlanabiliyor.

Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsündeki İhlas Vakfı Yurdu olduklarını özellikle hatırlatan Sıla Öğrenci Yurdu Müdürü Enis Köklü, “Mesai arkadaşlarımızla beraber yeni yurdumuzda yeni arkadaşlarımıza ve eski öğrencilerimize, aile ortamını aratmayacak hizmeti verecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sene inşallah karşılıksız devlet desteği de alarak öğrencilerimizin yurda katkılarını düşüneceğiz. Geleceğimizin teminatı, milli, manevi ve insani değerlerle süslenmiş bütün öğrencilerimiz bizim için çok değerlidir” şeklinde konuştu.