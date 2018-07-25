Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Araç ilçesinde A.A.’ya ait ikamete düzenlenen operasyonda toplam 47 kilogram kubar esrar ile 52 adet 100 gramlık satışa hazır halde paketlenmiş ecstasy hap ele geçirilmişti. Operasyon sonrası tutuklanarak hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapma suçundan dava açılan A.A., esrar ektiğini kabul ederek, “Esrar maddesi ektim, doğrudur. Ama ilk defa esrar ektiğim için ne kadar çıkacağını bilemiyordum. Birazını içip birazını da satacaktım” dedi.

Ektiği esrar maddesinden sadece bir kişiye 150 TL ücret karşılığı 100 gram uyuşturucu sattığını söyleyen A.A., “Bankaya borcum vardı. Faize battım. Tefeciye de borçlandım. Yuvam yıkılmasın diye sadece bir defalığına diktim. Tohumu da İstanbul’da aldım. 1 tohumdan ne kadar çıkacağını bilemediğim için aldığım tohumların hepsini ektim. Hepsini serptikten sonra bu kadar çıktı” diye konuştu.

Uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediğinden ötürü utandığını ifade eden A.A., “Bu suçtan dolayı utanıyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Aralık tarihine ertelerken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.