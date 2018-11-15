Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'da 3 ay önce traktör kazasında ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi gören Hayati Sarıcıoğlu, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Dursunlar köyünde ikamet eden 46 yaşındaki Hayati Sarıcıoğlu'nun kestiği ağaç devrildi. Devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan Hayati Sarıcıoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hayati Sarıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Hayati Sarıcıoğlu, yaklaşık üç ay önce yine Dursunlar köyünde ormanlık arazide traktörün devrilmesi sonucu altında kalmış ve kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş, bir süre sonra da taburcu edilmişti. Aynı kazada Hayati Sarıcıoğlu, babası Fazıl Sarıcıoğlu'nu da kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.