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05 Temmuz 2018 15:25

Üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde orman kesimi esnasında üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi, Cide ilçesinde toprağa verildi.

Üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi

05 Temmuz 2018 15:25


İnebolu Devlet Hastanesinin morgundan alınan 47 yaşındaki Ramazan Karol’un naaşı, Cide’ye bağlı Yurtbaşı Köyü Örencik Mahallesine getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası orman işçisi Ramazan Karol, Cide İlçe Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından köyündeki aile kabristanlığına gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir ile yakınları, ailesi ve bölge halkı katıldı. 6 çocuğu bulunan Ramazan Karol’un, 7 ay önce bir kez daha baba olduğu öğrenildi.




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